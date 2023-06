Armeria di Pratola Serra, in carcere il titolare: vendeva armi clandestinamente Il 41enne aveva già subito un sequestro da parte dei carabinieri ad aprile dello scorso anno

di Paola Iandolo

E’ finito in carcere A.F. titolare di un’armeria a Pratola Serra. Il 41enne – difeso dall’avvocato Carmine Ruggiero e Maria Carmela Picariello – è accusato di aver rifornito armi illegalmente, con modalità da rendere impossibile il controllo dei registri, delle stesse armi da sparo nonché dei soggetti che ne entravano in possesso. Gli inquirenti gli contestano circa 23 cessioni di armi di vario tipo, irregolari. Tra le 23 contestazioni figura anche quelle data a K.D.V. attualmente agli arresti domiciliari per i reati di tentata estorsione e sequestro di persona nei confronti di una coppia di tossicodipendenti di Rione Ferrovia.

a novembre licenza revocata

Dal mese di novembre del 2022, sulla scorta delle prime risultanze investigative emerse, la licenza di commercio era stata già oggetto di revoca con conseguente chiusura dell'esercizio. Nel corso della perquisizione domiciliare operata nei confronti dell'indagato, sono stati sequestrati vari documenti relativi alla movimentazione delle armi, sui quali verranno eseguiti gli ulteriori opportuni accertamenti.

Interrogatorio di garanzia

Lunedì mattina è fissato l’interrogatorio di garanzia davanti al gip del tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone che emesso l’ordinanza di misura cautelare in carcere su richiesta del pubblico ministero Luigi Iglio.