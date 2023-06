Due suicidi in poche ore: doppio dramma a San Potito Ultra e Melito Irpino Un 50enne si è tolto la vita stamane . Poi la tragedia di una 24enne

Giornata segnata da drammi e dolore in provincia di Avelino dove, a distanza di poche ore, due persone si sono tolte la vita. A Melito Irpino, nella tarda mattinata, un 50enne è stato trovato impiccato nell'abitazione in cui viveva con la madre. Nel primo pomeriggio, a San Potito Ultra, una ragazza di 24 anni, laureata, da pochi giorni tornata dalle vacanze si è tolta la vita allo stesso modo. Era sola in casa. La drammatica scoperta è stata fatta dalla madre. I soccorritori, al loro arrivo, non hanno potuto fare altro che constatarne i decessi. Le rispettive Procure di competenza, quella di Benevento e di Avellino, hanno disposto accertamenti.