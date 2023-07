Cervinara, esce dal carcere dopo 23 anni: guida senza patente, denunciato I controlli della polizia. In tutto controllate 224 auto e 322 persone

Disposti dalla Questura, nel Comune di Cervinara, proseguono i servizi straordinari “Alto impatto”, finalizzati, in particolare, al contrasto dei reati contro il patrimonio a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduto dal Prefetto Paola Spena.

Nell’ambito delle attività veniva sorpreso alla guida di un veicolo un 53enne del luogo, sprovvisto di patente di guida, in quanto ritirata per effetto dell’applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il 53enne veniva pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 73 del Decreto Legislativo 159/2011 (codice antimafia). La misura di prevenzione in atto gli era stata applicata lo scorso anno dopo che era stato scarcerato per espiazione della pena di 23 anni di reclusione inflitta per condanna per omicidio commesso in Cervinara negli anni ’90, periodo in cui veniva indicato come appartenente a clan camorristico.

Oltre alla predetta denuncia, complessivamente sono stati conseguiti i seguenti risultati:

controllati 224 veicoli;

identificare 322 persone di cui 52 con precedenti;

eseguiti 43 controlli a carico di persone sottoposte agli arresti domiciliari;

controllate 9 persone destinatarie della misura di prevenzione (libertà vigilata, sorveglianza speciale, libertà controllata);

contestate 2 violazioni al codice della strada;

controllati 2 esercizi commerciali;

notificati 4 avvisi orali;

eseguiti 2 sequestri amministrativi di veicoli;

ritirate 2 patenti di guida.

I servizi continueranno nei prossimi giorni con cadenza periodica, interessando anche altri territori della provincia ritenuti sensibili.