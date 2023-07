Si ribalta automezzo pesante: autista resta incastrato nella cabina L'incidente è avvenuto allo svincolo di Grottaminarda in direzione Napoli

Un automezzo pesante che trasportava carne per cause in corso di accertamento si è ribalto allo svincolo di Grottaminarda in direzione Napoli.

L'autista rimasto ferito e incastrato all'interno è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale ad Avellino. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto gli uomini della polstrada di Grottaminarda con in prima persona il comandante Armando Mirra. Al momento la circolazione stradale in direzione Napoli è interrotta, ma la situazione sembra essere sotto controllo.