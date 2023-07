Autovettura in fiamme a Santa Lucia di Serino, indagano i carabinieri Sul posto anche i Vigili del Fuoco per domare il rogo

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alla mezzanotte, sono intervenuti in via Casino, nei pressi del Cimitero di Santa Lucia di Serino, per un incendio che ha interessato un'autovettura in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e messo in sicurezza l'area. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di propria competenza.