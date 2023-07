Accusati di estorsione nei confronti di una coppia: arrivano condanne più severe I giudici della Corte di Appello di Napoli hanno riformato la sentenza di primo grado

di Paola Iandolo

La Corte di Appello di Napoli ha pronunciato la sentenza di condanna nei confronti di Kevin De Vito alla pena di cinque anni, due mesi e venti giorni di reclusione, e nei confronti di Sonia Liotti alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione.

I giudici hanno accolto l'appello presentato dall'ufficio di Procura avverso la sentenza con la quale il G.i.p. presso il Tribunale di Avellino che mandò assolti entrambi gli imputati dal delitto di concorso in estorsione e sequestro di persona, pur condannandoli per altri reati. In primo grado i due imputati aveva rimediato condanne più lievi. Kevin De Vito venne condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione e Sonia Liotti a 3 anni e 4 mesi.