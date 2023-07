Sentenza clan Partenio, Arci: "Avellino isola mafiosa" Il giorno dopo la sentenza del tribunale di Avellino per i 21 affiliati al clan

"Il tribunale ha emesso, nel primo grado di giudizio del processo al Nuovo Clan Partenio, una sentenza di condanna per oltre 300 anni di reclusione riconoscendo la matrice mafiosa e la responsabilità in capo a tutti gli imputati.



È mafia. Un clan di camorra si è mosso all’interno della nostra città - tra le aste giudiziarie e le attività - tra gli ordini professionali e i colletti bianchi, marcando e insediandosi all’interno di una borghesia senza spina dorsale che solo grazie alla Procura ritrova i suoi anticorpi.



Una provincia e una città - e lo dice il report nazionale Ecomafie presentato ieri alla Camera - tra le prime in Italia per reati ambientali e in particolare per le cementificazioni illegali.



Una provincia e una città dove il confine tra lecito e illecito, tra profitto privato e benessere collettivo, tra controllo criminale e spazio democratico, si fa sempre più sottile.



Ma anche un territorio con tanti anticorpi, dal mondo del terzo settore e le associazioni che da anni denunciano - soli nel deserto - la presenza mafiosa in città, all’imprenditoria di eccellenza e alcuni coraggiosi esponenti nei consigli comunali.



Viva dunque la giustizia dei tribunali e le verità giudiziarie che verranno accertate nei prossimi grado di giudizio.



Viva soprattutto la memoria, l’impegno e la partecipazione di quanti con fatica aprono spazi democratici, di controllo e interesse popolare perché il prendersi cura della cosa pubblica attraverso l’impegno individuale e collettivo è la prima e più importante forma di antimafia sociale".