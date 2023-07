Tenta di rubare un'auto in centro ad Avellino, arrestata una donna Tempestivo intervento della Polizia

Nel primo pomeriggio di ieri personale della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Avellino è intervenuto in via Degli Imbimbo, a seguito di segnalazione di persona di sesso femminile che stava tentando di rubare un’autovettura. All’arrivo sul posto gli operanti la persona segnalata, sorpresa in flagranza dalla proprietaria dell’auto, si era già data alla fuga.

Acquisite le informazioni sulle caratteristiche somatiche e sull’abbigliamento indossato, venivano immediatamente attivate le ricerche con tutte le autopattuglie disponibili sul territorio. Dopo pochi minuti la persona segnalata veniva individuata in viale Italia. Fermata immediatamente, risultava essere una bulgara di 33 anni, domiciliata in Avellino, ancora in possesso di oggetti sottratti dall’auto. Ella veniva pertanto tratta in arresto e contestualmente collocata agli arresti domiciliari su disposizione del P.M.

La misura eseguita è a carattere cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso di essa sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario è persona sottoposta alle indagini e quindi innocente fino a sentenza definitiva.