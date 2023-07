Avellino: agguato alla festa scudetto dei tifosi napoletani, blitz della Digos Perquisite le abitazioni di alcuni tifosi irpini responsabili delle aggressioni

Dalle prime luci dell'alba è in corso una operazione della Digos e della questura di Avellino per compiere alcune perquisizioni domiciliari nei confronti dei soggetti appartenenti alla tifoseria Us Avellino Calcio. Si tratta dei responsabili delle aggressioni ai danni di alcuni sostenitori del calcio Napoli in occasione dei festeggiamenti di questi ultimi il 4 maggio scorso nelle vie del centro di Avellino. In particolare un vero e proprio assalto al corteo di auto dei tifosi del Napoli venne effettuato nei pressi di viale Italia. L'inchiesta è seguita dalla Procura di Avellino che ha esaminato anche una serie di video pubblicati sui social nei quali si vedono chiaramente alcuni ultras che picchiano i sostenitori del Napoli, si impossessano delle bandiere distruggendole e colpiscono con spranghe le auto in transito.