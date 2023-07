Banda di picchiatori, tre di loro lasciano il carcere e vanno ai domiciliari Il 13 settembre verrà ascoltato la vittima del tentato omicidio, Alessio Romagnuolo

di Paola Iandolo

Banda dei pestaggi, concessi i domiciliari per M.F. difeso dall'avvocato Claudio Mauriello e Domenico Dello Iacono, per Y.P.difeso dall'avvocato Gaetano Aufiero e S.S. difeso dall'avvocato Roberto Romano. I tre hanno lasciato il carcere a distanza di circa dieci mesi di detenzione.

Le accuse

I tre sono accusati di aver tentato di recuperare crediti su commissione e del tentato omicidio di Alessio Romagnuolo in Contrada Quattrograna Ovest avvenuto il 19 ottobre del 2021. La scorsa settimana per i componenti della banda è stata accolta la richiesta di giudicarli con il rito abbreviato condizionato all’escussione della vittima.Per gli atri dodici imputati – accusati a vario titolo - di estorsione, lesioni aggravate, porto illegale d’armi in luogo pubblico e violenza privata - si deciderà il 13 settembre se dovranno affrontare il processo.