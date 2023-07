Pauroso incidente ad Avellino: vigilantes resta incastrato in auto Lo scontro è avvenuto in contrada Scrofeta

Per cause in corso di accertamento, un furgone si è scontrato con un'auto di servizio di un'azienda di vigilanza privata.

L'incidente è avvenuto stamane intorno alle 6.00 ad Avellino in contrada Scrofeta, periferia della città.

Nel violento impatto l'autista dell'auto, un uomo di 58 anni è rimasto incastrato nell'abitacolo. L'uomo è stato estratto vivo ed affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne hanno poi disposto il trasferimento al Moscati per le cure del caso. Sul posto con immediatezza i vigili del fuoco della centrale operativa di Avellino.

L'uomo alla guida del furgone non ha subito grosse conseguenze. I due veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.