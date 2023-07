Avellino, principio d'incendio di una vettura in via Due Principati I caschi rossi hanno evitato conseguenze più gravi

Nella tarda serata il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino ha permesso di limitare i danni per un principio d'incendio verificatosi ad un'autovettura parcheggiata all'inizio di via Due Principati, in centro città. La prontezza dei caschi rossi nell'intervenire ha evitato conseguenze più gravi.