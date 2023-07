Inchiesta Sidigas, De Cesare: "Nessun tentativo di distrarre i fondi" Gianandrea De Cesare ha risposto alle domande del pm, del gip e della difesa per due ore

di Paola Iandolo

“Il cash pooling è una tecnica di gestione della liquidità attuata da tutti i principali gruppi di imprese per gestire la cassa in modo centralizzato”. Gianandrea De Cesare ha chiarito che “l’unico conto sul quale confluivano le entrate di Sidigas Com e Sidigas Spa – gestito da Enerimpianti – come era aggredibile dai creditori, poteva anche essere aggredito dallo Stato in caso di mancato pagamento delle tasse. Dunque non vi era alcuna volontà di distrarre fondi e di non soddisfare Stato e creditori”. L’ex patron dell’Avellino Calcio – difeso dagli avvocati Claudio Mauriello e Olindo Preziosi - ha passaggio dopo passaggio cercato di fornire dei chiarimenti per smontare le accuse mosse dalla procura di Avellino per autoriciclaggio e mancato pagamento dell’iva. Un altro passaggio saliente ha chiarito anche l’utilizzo dei fondi per la pubblicità per la Scandone Basket. “Gli investimenti pubblicitari hanno portato non solo un ritorno in termine di immagine per la Sidigas, ma anche più di centomila nuovi contratti e quindi utenti”.

Al termine della sua lunga escussione il processo celebrato con rito abbreviato condizionato, è stato rinviato all’11 settembre, quando verrà emessa la per Gianandrea De Cesare.