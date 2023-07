Ariano: trasferimento notturno urgente in eliambulanza Corsa disperata contro il tempo verso il Cardarelli

Corsa contro il tempo in notturna ad Ariano Irpino per trasferire d'urgenza in elicottero dall'ospedale Sant'Ottone Frangipane al Cardarelli di Napoli, un uomo di 57 anni originario di Battipaglia in provincia di Salerno colto da una grave emorragia cerebrale.

L'uomo, complice probabilmente anche il caldo ha avuto un malore ad Ariano, mentre era alla guida di un mezzo pesante. La corsa disperata al pronto soccorso dell'ospedale del tricolle in codice rosso e l'immediato intervento del personale sanitario. Medico anestesista Damiano Terenzio, infermiere Rocco Grasso i quali hanno provveduto ad intubarlo in attesa dell'arrivo dell'eliambulanza allertata dalla centrale operativa del 118. Mobilitato tutto il pronto soccorso da Giuseppe Clemente medico di turno della notte agli infermieri Daniele De Prisco, Antonietta Pepe e Sara Esposito e Pietro Guardabascio Oss. Autista dell'ambulanza che ha trasportato il paziente intubato dal vicino ospedale all'elisuperficie, Antonio Di Carlo. Tutto ha funzionato alla perfezione attraverso uno straordinario lavoro di equipe. Un grande impegno da parte di tutti in una situazione di estrema emergenza e in una giornata di notevole afflusso in pronto soccorso.

E' il primo atterraggio di un elicottero del 118 in notturna ad Ariano Irpino

In molti a causa del caldo record, ancora svegli a mezzanotte, sono rimasti incuriositi dal rumore dell'elicottero a bassa quota verso la pista di via Maddalena.

E non sono mancate le difficoltà, legate questa volta alla mancata accensione dei fari posizionati a terra. Ad illuminare la pista ci hanno pensato i vigili del fuoco di Ariano muniti di torre faro, intervenuti per le operazioni di atterraggio e decollo. Un problema che va risolto con la massima urgenza come pure la segnaletica ormai diventata invisibile, da rifare al più presto. Spenta anche la luce rossa che dovrebbe fungere da identificazione dell'eliporto. Ma nonostante tutto, elicotteristi come sempre efficienti, grande esperienza e bravura. Sul posto due volanti del locale commissariato di polizia e i carabinieri.