Controlli su strade e tra Ariano e Avellino: 156 veicoli fermati I controlli predisposti della questura di Avellino

Disposti dalla Questura, nei Comuni di Avellino e di Ariano Irpino, proseguono i servizi straordinari “Alto impatto”, finalizzati, in particolare, al contrasto dei reati contro il patrimonio a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduto dal Prefetto dr.ssa Spena. Nelle operazioni, pianificate per le giornate del 17, 18 e 19 c.m., tese alla prevenzione generale dei reati, con particolare riguardo a quelli a carattere predatorio e, in special modo, i furti in abitazione, sono state impiegate, oltre alle pattuglie della Questura e del Commissariato di P.S. di Ariano Irpino, anche alcune pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli.

Numerosi i controlli eseguiti di persone e veicoli, in particolare nelle zone contrade periferiche con insediamenti di unità residenziali isolate, obiettivo talvolta di incursioni predatorie. Eseguiti controlli presso le abitazioni o i luoghi di lavoro per verificare il rispetto da parte di soggetti sottoposti a misure delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza (persone sottoposte agli arresti domiciliari o ad altre misure, quali la libertà vigilata, l’affidamento in prova ai servizi sociali, la sorveglianza speciale, ecc.).

Inoltre, il 18 luglio u.s., personale del Commissariato di P.S. di Ariano Irpino, intervenuto su segnalazione di un cittadino, ha identificato e denunciato un cinquantenne del posto che aveva minacciato una condomina, impedendole con atti di violenza su cose di fruire del cortile condominiale.

Si segnala, infine, che pattuglie della Polizia Stradale di Avellino, nel corso di controlli effettuati presso il casello autostradale di Grottaminarda, hanno contestato, nei confronti di diversi utenti, infrazioni al Codice della strada, tra cui nr. 2 sovraccarichi, nr. 1 guida senza CQC, nr. 1 guida senza cinture e nr. 1 guida con utilizzo del telefono cellulare.

Oltre alla predetta misura e alle contestazioni al Codice della Strada, complessivamente sono stati conseguiti i seguenti ulteriori risultati:

nr. 252 persone controllate, di cui nr. 48 con precedenti di Polizia;

nr. 156 veicoli controllati;

nr. 02 violazioni al Codice della strada;

nr. 05 controlli a persone sottoposte agli arresti domiciliari

I servizi continueranno nei prossimi giorni con cadenza periodica, interessando anche altri territori della provincia ritenuti sensibili.