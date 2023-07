Avellino, aggressione ai supporters del Napoli, conferito l'incarico al perito Il perito Angelo Martino dovrà effettuare le copie forensi dei cellulari dei tifosi biancoverdi

di Paola Iandolo

E' stati conferito l’incarico al perito Angelo Martino, nominato dalla Procura di Avellino, chiamato ad esaminare i telefonini dei tifosi biancoverdi accusati di aver aggredito i supporters del Napoli, lungo viale Italia il 4 maggio scorso. Il perito dovrà esaminare i messaggi e le telefonate in entrata e in uscita dei nove indagati per accertare ulteriormente i profili di responsabilità evidenziati dalla pubblica accusa. Il perito avrà a disposizione 60 giorni per depositare le copie forensi.

Le accuse

Sono stati raggiunti dal decreto di perquisizione e sequestro, il 14 luglio scorso, G.I., F.I., D.A., P.P., C.P., A.M., F.P. tutti di Avellino, A.G. residente ad Aiello del Sabato e I.D.R. di Capriglia Irpina. Gli indagati difesi dagli avvocati Fabio Tulimiero e Nicola D’Archi. A coordinare le indagini Vincenzo D’Onofrio e Vincenzo Toscano che hanno firmato il decreto di sequestro dei telefonini dei nove giovani irpini che la sera del 4 maggio scorso, aggredirono un gruppo di supporters del Napoli mentre percorrevano con auto e ciclomotori le vie cittadine, e soprattutto viale Italia. I giovani irpini appartenenti alla tifoseria organizzata dell’US Avellino sono accusati di aver sottratto bandiere ai tifosi del Napoli, oltre che di aggressione fisica e di intimidazione nei confronti dei tifosi azzurri.