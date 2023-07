Ruba Vespa nel napoletano: individuato dopo 10 mesi La notifica del provvedimento nel carcere di Avellino

Insieme ad una donna, avrebbe portato via una Vespa Piaggio parcheggiata in strada a Gragnano (Napoli), caricandola su un furgone. A distanza di dieci mesi la svolta: i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno infatti notificato, presso il carcere di Bellizzi Irpino (Avellino), un'ordinanza agli arresti domiciliari con lo strumento di controllo del braccialetto elettronico emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. Destinatario del provvedimento un uomo di Scafati (Salerno), già noto alle forze dell'ordine, già detenuto per altra causa presso il carcere irpino. L'indagine, svolta dai militari della stazione di Gragnano, avrebbe permesso di ricostruire come l'uomo, in concorso con una donna allo stato non identificata, il 4 ottobre dello scorso anno sarebbe giunto a Gragnano alla guida di un furgone e, con la complicità della donna, avrebbe caricato nel bagagliaio del furgone un ciclomotore Piaggio Vespa parcheggiato in via Vittorio Veneto. ''Le indagini, svolte mediante l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona - fanno sapere dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata - hanno consentito ai carabinieri della stazione di Gragnano di pervenire con elevata probabilità all'identificazione del presunto autore del furto nell'odierno arrestato, il quale il 4 ottobre 2022 si trovava nei luoghi di commissione dello stesso''.