Ladri scatenati ad Avellino, furto in appartamento in pieno giorno in centro È successo nei pressi del Campo Coni

Il caldo torrido non ferma i ladri, che mettono a segno un nuovo furto ad Avellino. Colpo a segno in un appartamento, questa volta in un condominio situato nella zona in cui è ubicato il Campo Coni. La vicenda è avvenuta in un grande condominio, che accoglie numerosi appartamenti . Il furto è avvenuto durante l'assenza del proprietario. La vittima ha dichiarato di essere uscita di casa intorno alle 8 del mattino e di essere rientrata dopo il lavoro, intorno alle 15.30.

Al rientro il proprietario di casa si è trovato la casa completamente a soqquadro. Nonostante il rumore causato dai criminali durante l'incursione, nessun vicino avrebbe sentito rumori provenire dalla casa, e solo al rientro del proprietario è scattata la segnalazione alle forze dell'ordine. Solo quando la vittima è tornata a casa ha scoperto che la porta dell'appartamento era stata forzata e i malviventi avevano rubato alcuni oggetti di valore.

Da una prima ricognizione i ladri sembrano non aver preso denaro in quanto la vittima non ne conservava in casa. Il bottino includeva invece oggetti e preziosi.