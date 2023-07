Era ristretta ai domiciliari ma è stata sorpresa dai carabinieri in strada Durante i controlli dei carabinieri di Avellino

Dopo l’arresto del 36enne eseguito giovedì a Monteforte Irpino, ieri un’altra persona detenuta agli arresti domiciliari è stata sorpresa in strada dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino.

Si tratta di una trentenne che, ristretta in un’abitazione del capoluogo irpino, al momento del controllo non era presente in casa.

Rintracciata poco dopo dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, su disposizione della locale Procura della Repubblica la donna è stata sottoposta nuovamente agli arresti domiciliari. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dai Carabinieri, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.