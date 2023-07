Tragedia ad Avellino: giù dal balcone, muore 46enne choc in via Piave Sul posto anche i vigili del fuoco che sono entrati nell'abitazione al sesto piano

Dramma ad Avellino, in pieno centro, dove questa mattina giovane uomo si è lasciato cadere dal balcone di casa sua, piombando al suolo sul marciapiede della centralissima e trafficatissima arteria, che collega la parte alta del capoluogo con il centro città. Scene strazianti, quelle che si sono vissute sul posto, dove in poco tempo si sono raccolte tantissime persone tra passanti e residenti. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Per il 46enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Due le ambulanze che sono arrivate subito sul posto. Inutili i soccorsi dei sanitari per l'uomo, che dopo un volo di parecchi metri è piombato al suolo, morendo sul colpo. Sul posto sono arrivati anche i poliziotti e i carabinieri, per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Sono arrivati anche i vigili del fuoco con l'autoscala per consentire verifiche all'interno della casa.