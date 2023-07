Avellino, 46enne si lancia dal sesto piano e muore: seconda tragedia in 4 giorni Ancora un dramma in Irpinia: ieri il suicidio di un uomo in città, 4 giorni prima il lutto a Forino

Ennesima tragedia del mal di vivere in Irpinia, dove sono avvenuti due suicidi in 4 giorni tra Avellino e Forino. Dolore che si aggiunge a dolore per due morti tragiche, lutti che raccontano di giovani vite interrotte, spezzate dal male oscuro, che travolge esistenze, spazzando via la forza e voglia di andare e guardare avanti.

Il dramma in via Piave ad Avellino

Ieri mattina, sabato 22 luglio, ad Avellino un uomo di 46 anni, Marco R., si é lanciato nel vuoto dal sesto piano della sua abitazione in via Piave 210 intorno alle 11. Sul posto sono arrivate tempestivamente diverse auto dei carabinieri e poliziotti di Avellino e operatori sanitari del 118. Ma per Marco non c'è stato nulla da fare: L'uomo è morto sul colpo. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e permettere ai vigili del fuoco di portarsi con l'autoscala all'interno della casa, dove si supponeva si trovasse sua madre.

Il dolore di amici e parenti

La scena è stata straziante, con tantissime persone, tra passanti e residenti, radunate intorno all'area dell'incidente. Le ambulanze sono arrivate tempestivamente, ma i soccorsi sono stati inutili: Marco ha perso la vita all'istante.

Marco sarebbe la stessa persona che alcune settimane fa lanciò delle sedie sulla strada dal balcone della sua abitazione. Nell'appartamento abitato dall'uomo non erano presenti anche altre persone. Solo 4 giori prima,mercoledì 18 luglio è avvenuta un 'altra tragedia a Forino.

E' sotto choc la comunità di Forino per la morte di Andrea R., il giovane di 31 anni trovato morto in un capanno di campagna mercoledì scorso. Sulla pagina facebook Per Forino Sempre - Antonio Olivieri Sindaco, aveva scritto un messaggio di cordoglio e di ricordo del giovane, impegnato nel servizio civile del comune e tanto amato dai suoi colleghi e amici che ora sono sbigottiti.

"Incredulità, sconcerto, profonda tristezza ha pervaso la nostra Forino".Un ragazzo brillante, educato, preciso, serio, realizzato ed apprezzato da tutti, all'improvviso, senza evidenti segnali di malessere, ha deciso di lasciarci. Quanta amarezza. Nei due anni in cui è stato parte del Comune di Forino, prima come tirocinante Garanzia Giovani e poi come operatore volontario del Servizio Civile, ha dimostrato tutto il suo valore umano e professionale.

Sempre a disposizione della comunità e della collettività. Un'eccellenza. Non ci si crede. Si resta basiti di fronte a tanto. La scomparsa di Andrea ha avvolto nel silenzio il nostro paese, lasciando sgomenta l'intera comunità. Non ci sono parole per esprimere il lacerante dolore che noi tutti stiamo provando.

Con rispetto sosteniamo la famiglia in questo momento di profondo dolore. Preghiamo affinché Andrea possa trovare pace nell'eternità e possano i suoi cari trovare conforto nel ricordo dei bei momenti che hanno condiviso con lui. Un abbraccio forte al papà, alla mamma, alle sorelle e ai fratelli, ai familiari e, uno grande, a Stella. Le nostre più sentite condoglianze da parte di tutta Forino".