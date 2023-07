Avellino, il mistero delle strisce pedonali sparite davanti all'ospedale Moscati Dopo il rifacimento dell'asfalto addio strisce, ma c'è il cartello dell'attraversamento pedonale...

Nella città dei cantieri lumaca e dei lavori sempre in corso c'è un mistero che più che buffo è irritante per i cittadini: sono sparite le strisce pedonali. Strano ma vero, succede persino a contrada Amoretta nella zona della città ospedaliera dove ogni giorno transitano centinaia di persone a piedi e in auto. Le foto che ci sono state segnalate da un cittadino sono eloquenti: proprio all'ingresso dell'ospedale è rimasto solo il segnale dell'attraversamento pedonale, ma delle strisce non c'è più traccia.

Una situazione paradossale ma soprattutto pericolosa, in particolare nelle ore serali, quando in quel tratto di strada piombano auto a tutto gas. Giriamo la segnalazione al sindaco Gianluca Festa, ricordandogli però che ci sono in città tantissime altre strade che sono del tutto sprovviste di strisce pedonali. Accade persino lungo arterie ad alta pericolosità (via Circumvallazione ad esempio) dove in passato si sono registrati gravi incidenti con investimenti anche mortali dei malcapitati pedoni. E' una questione di civiltà oltre che di sicurezza per i cittadini di Avellino. Si intervenga!