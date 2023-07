Tonno nocivo, annullati gli arresti domiciliari per il titolare del laboratorio La decisione è dei giudici del tribunale del Riesame di Napoli

di Paola Iandolo

Revocati gli arresti domiciliari per il titolare M.R. del laboratorio analisi di Pianodardine, difeso dall’avvocato Raffaele Tecce. Il titolare del laboratorio di Pianodardine – nel corso dell’interrogatorio di garanzia - aveva anche risposto alle domande del gip, per cinque ore, cercando di chiarire la sua posizione. In particolare aveva precisato di “Non aver mai falsificato le analisi”. Inoltre aveva respinto tutte le accuse, specificando che “si occupavano di sicurezza alimentare e non di produzione”.

L’inchiesta

Inizialmente erano18 gli indagati accusati a vario titolo di aver utilizzato delle sostanze che di fatto lo rendevano “nocivo” per la salute provocando oltre trenta intossicazioni alimentari. A smascherare l’associazione a delinquere sono stati i Nas di Bari, coordinati dalla procura di Trani, al termine di un’inchiesta che conta 18 indagati tra titolari e dipendenti di due aziende ittiche di Bisceglie, di un laboratorio e di una società di consulenza di Avellino. Al centro dell’inchiesta sono finite le aziende Ittica Zu Pietro Srl e della Izp processing, del laboratorio Innovatio Srl di Avellino e della società di consulenza Studio summit Srl di Avellino.

Le accuse

Ai sei irpini - insieme ad altri 12 indagati pugliesi - gli inquirenti contestavano di aver preso parte all’associazione a delinquere per favorire la commercializzazione del tonno adulterato. In particolare a M.R. responsabile dell’assicurazione Qualità presso la Ittica Zu Pietro srl., nonché legale rappresentante della Innovatio srl ed amministratore di fatto del laboratorio Studio Summit srl (entrambe con sede ad Avellino) oltre a procurare illegittimamente alla Ittica Zu Pietro srl quantitativi di nitrito di sodio, rafforzava il disegno criminoso dei clienti, consentendo loro di commercializzare il tonno adulterato, garantendo che avrebbe provveduto ad occultare o alterare eventuali valori superiori alle prescrizioni normative risultanti dai laboratori analisi o comunque di falsificare con appositi programmi informatici, i certificati redatti da altri laboratori accreditati in modo da non far trovare nitrati e nitriti nei campioni e ponendo effettivamente in essere le predette condotte anche con la collaborazione materiale dei dipendenti delle società da lui gestite.