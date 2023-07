Avellino, rapporti sessuali con una 13enne: scarcerato imprenditore 53enne Ieri mattina la scarcerazione su istanza dell'avvocato Iorio

Nella mattinata di ieri è stato scarcerato B.P., cinquantaquattrenne originario di Avellino accusato di violenza sessuale nei confronti di una tredicenne.

Accolta, in particolare, l'istanza di scarcerazione avanzata dal difensore dell'uomo, l'Avvocato avellinese Rolando Iorio il quale, sulla scorta dell'ottimo risultato conseguito la settimana scorsa a seguito della celebrazione del processso in primo grado, ha chiesto al Gup del Tribunale di Nola l'attenuazione della misura cautelare custodiale, ottenendo per il suo assistito la concessione degli arresti domiciliari.

L'imprenditore e la tredicenne si erano conosciuti su un sito di incontri per adulti. Poco prima del Natale 2021 si erano poi incontrati in un albergo di Nola dove avevano consumato un rapporto completo.

Il cinquantaquattrenne era stato tratto in arresto nel mese di Ottobre 2022 ed era detenuto nel Carcere di Vallo della Lucania.