Atripalda, sorpresi a rubare in un condominio: denuncia e foglio di via Sequestrato un “piede di porco”, tre cacciaviti, uno spray urticante al peperoncino e 5 guanti

Continua l’attività di controllo del territorio messa in atto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per il contrasto ai reati contro il patrimonio.

Nella mattina odierna, i Carabinieri della Stazione di Atripalda unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino due persone, un 48enne della provincia di Napoli e un 40enne di origine bulgare, entrambi ritenuti responsabili di “possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli”

Nel corso delle indagini eseguite dai militari, sono emersi inconfutabili elementi di reità nei confronti dei due uomini che sono stati sorpresi mentre uscivano da un condominio in Atripalda, in pieno centro, con attrezzi atti allo scasso.

Sottoposto a sequestro un “piede di porco”, tre cacciaviti, uno spray urticante al peperoncino e 5 guanti in lattice.

Inoltre, attesa l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza nel capoluogo Irpino, i due uomini sono stati proposti per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.