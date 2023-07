Donna necessita di tromboaspirazione: corsa in eliambulanza da Ariano a Napoli Pomeriggio da codice rosso all'ospedale Frangipane, soccorsi rapidi e provvidenziali

Una donna di 63 anni di Villamaina in provincia di Avellino è stata trasferita d'urgenza in eliambulanza dall'elisuperficie Maddalena di Ariano Irpino nel reparto Utic della Federico II a Napoli per essere sottoposta a trombo-aspirazione, una procedura di emodinamica interventistica.

La donna è giunta al pronto soccorso del Frangipane in condizioni piuttosto critiche, dove è stata stabilizzata e sottoposto all'avvio del trattamento trombolitico, attentamente seguita dai medici Erminio Pace anestesista e Sara Comanzo. Equipe composta dagli infermieri Daniele De Prisco, Americo Verrilli, Giovanni Molinario, Gina Vitale, Oss Patrizia Perlingieri e Antonella Lavorante.

Sul posto a garantire le operazioni di atterraggio e decollo dell'elicottero i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda insieme alla polizia e ai vigili urbani.