Aiga sezione Avellino, eletto il nuovo direttivo L'avvocato Giacomo Sorrentino eletto presidente all'unanimità

di Paola Iandolo

L'Assemblea degli iscritti dell'AIGA (Associazione italiana Giovani Avvocati), Sezione di Avellino, ha compiuto un passo significativo eleggendo all'unanimità il nuovo direttivo che guiderà l'associazione per il prossimo biennio. Il ruolo di Presidente è stato affidato all'Avvocato Giacomo Sorrentino, che ha espresso grande soddisfazione per la sua elezione e ha sottolineato il compito cruciale del direttivo nel continuare il grande lavoro svolto sul territorio e a livello nazionale, seguendo le orme dei precedenti Presidenti che hanno fatto la storia della Sezione. Ha ringraziato tutti gli iscritti, l'uscente Presidente Avv. Chiara Romano e i passati Presidenti Avv. Raffaele Tecce e Avv. Walter Mauriello, riferimenti fondamentali per l'associazione, insieme all'Avv. Sara Zuccarino.

Il nuovo direttivo

Il nuovo direttivo è composto anche dalla Vice Presidente Avv. Chiara Romano, dall'Avv. Alessia Maggio, che ricoprirà il ruolo di Segretario, e dall'Avv. Alessia Saccardo, confermata nel ruolo di Tesoriere. Gli altri membri dell'AIGA Sezione di Avellino sono gli Avvocati Alessandro Spina, Ilde Sacco, Mirco Dei Fiori e Marco Mariano. Il Presidente Sorrentino ha riconosciuto l'arduo lavoro che attende il direttivo, soprattutto in un momento difficile per la giovane avvocatura. Tuttavia, si è mostrato fiducioso e convinto che, affrontando insieme le sfide, saranno in grado di superarle e ottenere risultati positivi per l'associazione e i suoi iscritti.