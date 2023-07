Avellino, prova a lanciarsi giù dal ponte della Ferriera: salvata in extremis Sul posto gli agenti di polizia

Dramma sfiorato ad Avellino in via Ferriera, dove una donna ha provato a farla finita lanciandosi dal Ponte. Sul posto è stato tempestivo l'arrivo della polizia e soccorritori, allertati da alcuni passanti. È successo dopo le sei del mattino di oggi. Fortunatamente si è evitato che la donna si lanciasse nel vuoto. Gli agenti di polizia stanno ricostruendo l'accaduto per risalire alle cause del drammatico tentativo della donna, che in preda ad un momento di sconforto stava per farla finita . La donna è stata affidata ai sanitari del 118 che l'hanno visitata per accertarsi che stesse bene. Un dramma sfiorato, quello vissuto all'alba di oggi ad Avellino. Solo pochi giorni fa, nel capoluogo in via Piave, un uomo si è lanciato dal sesto piano di uno stabile. L'uomo in preda allo sconforto si è tolto la vita, lasciandosi cadere dal balcone di casa sua.