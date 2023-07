Ladri acrobati ad Avellino: 3 furti in casa in una notte, paura a Parco Abate Segnalazioni e paura anche tra Parco Gilia e Parco Matarazzo

Ancora furti ad Avellino, ladri scatenati nella zona di via Tuoro Cappuccini. Si segnalano colpi messi a segno e solo tentati in più punti della collina residenziale della città. Tra Parco Matarazzo, Parco Gilia e la zona di Contrada Amoretta e contrada Archi sono numerosi i casi di chiamate alle forze dell'ordine. I cittadini invocano una presenza massiccia delle forze dell'ordine, nelle zone più appartate dell'area, facile bersaglio per gruppi organizzati di banditi, che ormai sembrano muoversi indisturbati da giorni.

Venerdì notte ci sono stati tre furti in casa in una notte. Due quelli messi a segno in altrettante case di Parco Abate, dove i proprietari erano assenti. Nel terzo caso i proprietari erano in casa, ma i banditi, noncuranti, si sono portati all'interno e sono comunque riusciti a rubare denaro e preziosi. Solo pochi giorni primi a Parco Matarazzo, a poche centianaia di metri di distanza nella stessa zona del capoluogo, una famiglia si è trovata un ladro sul balcone di casa. Le grida dei proprietari hanno messo in fuga il bandito, che si è lanciato dal balcone del secondo piano, riuscendo a scappare. Altri colpi tentati e messi a segno si segnalano in rapida escalation tra Contrada Archi e Contrada Amoretta. Ma anche in altri luoghi del capoluogo, come ad esempio via Roma, si sono verificati altri furti.