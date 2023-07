Ariano: Bilico in avaria all'incrocio del semaforo Maddalena Proveniente dal cantiere della stazione Hirpinia era diretto a Lucera

Un bilico carico di terreno proveniente dal cantiere della stazione Hirpinia diretto a Lucera è rimasto in panne a causa di un guasto all'impianto frenante all'altezza dell'incrocio semaforico Maddalena ad Ariano Irpino a pochi metri dalla galleria.

L'autista del mezzo pesante, originario di Melito di Napoli ha subito intuito qualcosa di strano alla guida del mezzo, è stato molto bravo, arrestando la corsa prima in prossimità di una piazzola di sosta a Cardito di fronte alla scuola Mancini e successivamente all'altezza dell'incrocio Maddalena. Qui ha avuto la prontezza di riflessi nel fermarsi sulla statale 90 delle puglie senza intralciare il traffico sia verso l'ospedale Frangipane che in direzione Foggia.

Sul posto un volontario della protezione civile flumerese di passaggio proprio in quel momento che insieme all'autista ha provveduto a segnalare agli automobilisti in transito la situazione di pericolo evitando code e disagi considerato l'orario di punta. Poco dopo è giunta la polizia municipale con il luogotenente Michele Perrina e un mezzo di assistenza non stop della ditta Sorrentino.