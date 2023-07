"Nostra zia è salva grazie alla Madonna di Montevergine" 80 anni, vedova dell'avellinese Gabriele De Risi: la sua auto schiacciata da un albero a Legnano

Lei, 80 anni, vedova dell'avellinese Gabriele De Risi, non sa ancora come ha fatto a salvarsi. E' successo a Legnano in provincia di Milano durante la recente ondata di maltempo.

I nipoti che vivono ad Avellino ringraziano la Madonna di Montevergine per l'epilogo miracoloso della vicenda che poteva invece finire tragicamente. Silvana Cattaneo che ad Avellino è tornata spesso con il suo compianto marito ha avuto la prontezza di riflessi di spostarsi sul sedile del passeggero e mettersi in salvo evitando che l'albero la schiacciasse.

“Nostra zia poteva essere un'altra vittima del maltempo, ma ha avuto una grande forza d'animo che le ha consentito di salvarsi”, dice una nipote di Avellino che lavora a Mercogliano. Dall'Irpinia in tanti l'hanno telefonata per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Fortunatamente nessuna conseguenza per lei, l'auto invece è andata completamente distrutta.