Ennesima strage di cani lungo le strade: due morti e un ferito ad Ariano Automobilista pirata investe tre meticci, uccidendone due e scappa

Ennesima strage di cani lungo le strade. E' di due morti e un ferito il bilancio di un investimento ad opera di un'auto pirata lungo la Variante Manna-Tre Torrri in località Fiumarelle nel territorio di Ariano Irpino.

Per due meticci non c'è stato purtroppo nulla da fare, sono morti sul colpo. Il terzo invece è rimasto in bilico su viadotto, sotto il guard rail immobilizzato a terra a causa delle lesioni riportate.

A dare l'allarme sono state due donne, le quali hanno evitato insieme all'Anas intervenuta immediatamente sul posto e alla polizia municipale la morte anche dell'animale sopravvissuto. Allertato il servizio veterinario dell'Asl per soccorrere il cane ferito e la ditta addetta alla rimozione e smaltimento delle due carcasse.