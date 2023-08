Carcere di Bellizzi, la Camera Penale Irpina proclama lo stato di agitazione Pronti ad intraprendere anche altre forme di protesta

di Paola Iandolo

Sos dal carcere di Bellizzi Irpino: la camera Penale Irpina ha proclamato lo Stato di agitazione, riservandosi ogni opportuna ulteriore forma di protesta. L’organismo di rappresentanza dell’avvocatura penale irpino invita gli iscritti a segnalare ogni altra situazione degna di nota che riguarda il carcere di Bellizzi Irpino.

Motivi della proclamazione

Infatti, lo stato di agitazione è stato proclamato dal presidente Quirino Iorio e dal segretario Patrizio Dello Russo per l’emergenza riscontrata nell’istituto detentivo cittadino. “Settimanalmente si apprendono notizie relative alle aggressioni subite dagli agenti nel carcere di Bellizzi Irpino, di ritrovamenti di cellulari, ma al contempo vengono segnalate anche forme di proteste inscenate dai detenuti per le loro condizioni all’interno dell’istituto detentivo”. E’ quanto si legge nella nota divulgata dalla Camera Penale. “Situazione che dunque merita da tempo di attenzione per tentare di individuare, al netto delle condotte dei singoli autori, le criticità che ne sono alla base, onde adottare iniziative volte a riportare la conflittualità entro i limiti fisiologici tipici di quelle di altre strutture”.

Le richieste della Camera Penale Irpina

“Dunque si ritiene assolutamente necessario affrontare senza infrangimenti ed ipocrisia questa vera e propria emergenza non potendo più accettare l’evidente contraddizione ingenerata dalle dichiarazioni allarmistiche lanciate da alcune sigle sindacali e dalle rassicurazioni di circostanza da parte della direzione del Carcere, come dal Garante dei Detenuti e dalla Procura della Repubblica”.