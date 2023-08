Ariano: incidente tra auto e scooter sulla Variante: coppia finisce in ospedale Paura lungo la statale 90 delle puglie

E' di due feriti, una coppia di 60enni residenti a Grottaminarda, il bilancio di un incidente avvenuto lungo la statale 90 delle puglie, zona Variante ad Ariano Irpino, non molto distante dalla galleria Maddalena.

Alla guida dell'auto che per cause in corso di accertamento si è scontrata con il mezzo a due ruote un 50enne del luogo.

La dinamica la stanno ricostruendo gli uomini della polizia municipale intervenuti sul posto. Due le ambulanze allertate dalla centrale operativa del 118 che hanno provveduto a trasportare i due feriti al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane per essere sottoposti alle cure necessarie.

E' stato un medico di passaggio in quel momento a qualificarsi e a prestare i primi soccorsi. Si tratta dell'ennesimo incidente avvenuto su questo insidiosissimo tratto di strada. Le condizioni dei due malcapitati non sarebbero preoccupanti.