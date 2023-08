Avellino, tentano un furto al bar tabacchi: inseguimento tra campi e recinzioni I ladri avevano praticato un foro nel muro: il rumore del martello ha messo in allarme i residenti

Nella notte scorsa, nel quartiere periferico orientale della città di Avellino, un singolare episodio ha tenuto svegli i residenti poco prima delle 4:00. Un abitante della zona, ancora incredulo, ha vissuto un'esperienza che ha scosso la tranquillità della notte.

Mentre la città dormiva, il suono cupo di martellate e la frantumazione di mattoni hanno rotto il silenzio inquietante. Questi rumori, sembrava all'orecchio esperto del residente, provenivano dalla parte posteriore del suo edificio. L'istinto gli ha subito suggerito che qualcosa di sospetto stava accadendo. Con la tempestività di chi non si fa cogliere impreparato, ha immediatamente contattato il numero di emergenza 113, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

Gli agenti di una volante della Polizia sono giunti sul luogo in pochi minuti. Nel frattempo, il residente si è avventurato fuori dalla sua abitazione e si è diretto verso un bar tabacchi situato nei pressi di un distributore di carburanti. Era da lì che sembravano provenire i rumori inquietanti. Stava aspettando che la situazione si chiarisse, prontamente assistito dagli agenti di polizia che stavano arrivando.

La scena che si è presentata agli occhi degli agenti ha svelato una situazione tutt'altro che comune. I poliziotti, entrando nell'esercizio commerciale, hanno notato due figure che si stavano affrettando a fuggire attraverso una finestra. Senza esitazione, hanno iniziato un inseguimento a piedi tra le campagne circostanti.

L'inseguimento è proseguito per diversi minuti, ma i due individui avevano dimostrato agilità e velocità straordinarie. Hanno sfruttato a proprio vantaggio le condizioni meteo avverse e la geografia del territorio, riuscendo a sfuggire alla cattura. Saltando recinzioni metalliche e spingendosi attraverso i campi bui, hanno fatto perdere le loro tracce.

L'ispezione successiva ha rivelato i dettagli del loro intento criminale. Una inferriata era stata divelta per entrare nel locale, e all'interno le gettoniere di alcune slot machine erano state forzate. Gli indizi suggerivano che i malintenzionati avevano già preparato il bottino, mettendo da parte tabacchi e altri prodotti, in attesa di un possibile complice che avrebbe potuto giungere con un veicolo per il trasporto.

Gli attrezzi per lo scasso sono stati rinvenuti e sequestrati dagli agenti, mentre la refurtiva è stata restituita al suo legittimo proprietario. Al momento, sono in corso approfondite indagini per identificare e individuare i responsabili di questo audace tentativo di furto. La polizia è concentrata nell'analisi delle prove raccolte sul luogo e nella ricerca di possibili collegamenti che potrebbero portare all'identificazione dei sospettati.

La vicenda rimane ancora aperta, lasciando i cittadini di Avellino in attesa di ulteriori sviluppi. Nel frattempo, la storia di questo affascinante inseguimento tra campi e recinzioni rimarrà come un avvincente capitolo nella cronaca locale, testimoniando la determinazione delle forze dell'ordine nel preservare la sicurezza della comunità.