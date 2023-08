Falsi biglietti per i Coldplay a Napoli: smantellata la banda dei truffatori L'indagine della polizia di Ariano Irpino

Un'operazione condotta dal Commissariato di Polizia di Stato di Ariano ha portato all'individuazione e all'arresto di un cinquantenne residente nella provincia di Napoli, accusato di aver commesso una truffa ai danni di un giovane residente ad Ariano Irpino. L'episodio ha coinvolto la vendita di biglietti falsi per il tanto atteso concerto della celebre band musicale "COLDPLAY", previsto per il 21 giugno 2023 a Napoli.

L'indagine ha avuto inizio in seguito alla denuncia presentata dal giovane, che aveva intenzione di partecipare al concerto e aveva trovato l'annuncio per l'acquisto dei biglietti sul gruppo "VENDO-SCAMBIO BIGLIETTI" su Facebook. Dopo una breve contrattazione, il giovane aveva acquistato due biglietti al prezzo complessivo di 347 euro, trasferendo la somma sul conto finanziario indicato dal venditore.

Tuttavia, le aspettative del giovane si sono presto trasformate in delusione quando ha ricevuto i biglietti tramite email e ha notato che erano falsi. Una verifica più attenta ha rivelato che i biglietti non erano mai stati emessi dalla nota piattaforma di vendita di biglietti, TICKETONE. Spinto dal desiderio di far luce sulla questione, il giovane ha denunciato immediatamente l'accaduto alle autorità competenti.

Gli investigatori del Commissariato di Polizia di Stato di Ariano hanno avviato immediatamente le indagini, che hanno portato alla scoperta dell'effettivo intestatario del conto finanziario sul quale erano state trasferite le somme per l'acquisto dei biglietti. L'uomo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per il suo coinvolgimento nella truffa. Emergendo dai risultati dell'inchiesta, è emerso che il cinquantenne aveva precedentemente accumulato diverse segnalazioni nelle banche dati delle Forze di Polizia per reati contro il patrimonio, in particolare per truffe.

Inoltre, è stato scoperto che sul conto bancario indicato dal truffatore erano già state effettuate altre transazioni relative all'acquisto di biglietti per lo stesso concerto dei "COLDPLAY". Questo dettaglio ha sollevato ulteriori domande sulla portata delle attività illecite condotte dal soggetto coinvolto e sottolinea l'importanza di essere vigili quando si tratta di transazioni online e di acquisto di biglietti per eventi di questo tipo.

L'operazione condotta dal Commissariato di Polizia di Stato di Ariano rappresenta un chiaro esempio di come le forze dell'ordine stiano lavorando per contrastare le attività criminali online e per proteggere i cittadini da truffe e frodi. In un'era in cui le transazioni digitali sono sempre più comuni, è fondamentale adottare precauzioni e verificare attentamente l'autenticità dei prodotti o servizi prima di effettuare pagamenti.

In conclusione, questo caso di truffa legata all'acquisto di biglietti falsi per il concerto dei "COLDPLAY" a Napoli mette in evidenza la necessità di essere cauti nelle transazioni online e di seguire le pratiche consigliate per evitare di cadere vittima di attività fraudolente. È un monito per tutti i consumatori di essere attenti e prudenti quando si tratta di transazioni finanziarie online e di verificare sempre l'autenticità dei prodotti o servizi prima di procedere con i pagamenti.