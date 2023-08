Notte di follia ad Avellino, furti, tentativo di rapina e rissa in pieno centro Più casi di cronaca: a Rione San Tommaso tentativo di rapina in danno di un 16enne

Notte di follia ad Avellino dove si sono registrati furti e risse in pieno centro. Un primo episodio si è verificato nei pressi di un locale tra via Taglimento e Piazza Aldo Moro si sono registrati prima degli schiamazzi poi l’accesa discussione è finita per sfiorare la zuffa. Sul posto sono però intervenuti gli agenti che hanno sedato gli animi, riportando la calma tra i presenti.Sono state identificate le persone che hanno partecipato alla rissa, tra queste anche alcuni immigrati. Poco dopo, durante un servizio di controllo, gli agenti di polizia hanno fermato un gruppo di ragazzi residenti a Monteforte Irpino ritrovando alcuni grammi di cocaina: a finire nei guai un 27enne che ha rimediato una denuncia.

Nella periferia sud del capoluogo irpino il maltempo intanto ha fermato il concerto di Rhove a rione San Tommaso. L’artista milanese ha avuto soltanto il tempo di fare qualche foto con i fans più irriducibili.Poi lo stop dovuto alle condizioni meteo. Ma non è stato l'unico imprevisto. Durante l'attesa dell'evento un ragazzino di appena 14 anni ha subito un tentativo di rapina. Stando a quanto si apprende, il giovane, mentre era intento ad attendere l’esibizione di Rhove, si è visto strattonare violentemente la collanina da parte di un coetaneo. Tutto è accaduto in pochi attimi: l’aggressore, è riuscito soltanto a portare via un pezzo della collanina d’oro. La restante parte, danneggiata, è rimasta alla vittima.

Nella notte invece, è avvenuto un furto in un tabacchi lungo la Variante. Sul posto la Polizia, allertata dai residenti che udivano forti rumori provenire dall’attività. Gli agenti hanno sorpreso due persone che avevano già svaligiato il locale. Ne è nato un inseguimento a piedi ma i ladri sono riusciti a fuggire: uno dei due ha rischiato anche di essere investito da un’auto.