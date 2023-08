Controlli movida, in azione in camper della polizia: identificate 161 persone Il bilancio delle attività in questo fine settimana festivo

Con l’avvicinarsi delle festività del Ferragosto avellinese sono proseguiti i servizi straordinari di controllo del territorio, in aderenza a determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia presieduta dal Prefetto di Avellino dr.ssa Spena, anche nella giornata di sabato 5 c.m. sono stati posti in essere pianificati servizi finalizzati al contrasto dei reati in genere ma soprattutto volti a contrastare ed arginare episodi illegali correlati alla movida cittadina.

In totale sono state identificate 161 persone controllate 109 autovetture e contestate 8 violazioni al Codice della strada.

I servizi hanno avuto luogo in pieno centro città dove insistono la maggior parte di pub e locali commerciali che costituiscono luogo nevralgico di aggregazione. In particolare, sono state attenzionate via De Concilij - viale Italia - piazza Libertà - via Tuoro Cappuccini e il Centro storico, nonché via S. Soldi - altezza civ. 20 e via Salita dell’orologio (zona Duomo), dove solitamente vengono segnalate aggregazioni di persone, sino a tarda ora, dedite a consumo di alcolici, nonché atti vandalici.

In particolare, il dispositivo di sicurezza adottato per la cosiddetta movida, disciplinato con apposita ordinanza del Questore, ha visto l’impiego, oltre agli ordinari dispositivi di controllo del territorio, di equipaggi della Polizia di Stato con l’ausilio di un camper quale punto di contatto con il cittadino e momento di rappresentanza istituzionale, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale che hanno attuato presidi fissi in diverse zone del centro cittadino.

Sono stati effettuati mirati servizi finalizzati alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza, mediante l’utilizzo di 12 precursori, con esito negativo. Inoltre, personale della Polizia Stradale all’altezza di Lacedonia ha sanzionato un automibilista perchè sprovvisto della copertura assicurativa e privo della patente di guida perchè mai coonseguita, nonchè aiutato un automobilista (con moglie in stato di gravidanza al seguito) che aveva chiuso le chiavi nell’autovettura, con all’interno due cani pastori tedeschi.