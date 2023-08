Movida Avellino, violenza nel centro storico: 45enne aggredito dal branco Indagini in corso dei carabinieri

Violenza ad Avellino nel centro storico, 45enne aggredito dal branco . È successo ieri sera intorno alle 23. Nel cuore della Ztl serale attivata dall'amministrazione per consentire eventi e momenti di socialità, un residente a bordo della sua vettura, mentre tornava a casa sarebbe stato aggredito da un gruppo di ragazzi. Mentre la zona era affollata, soprattutto da giovani, l'uomo, secondo una primissima ricostruzione dei fatti, sarebbe stato bloccato da una folla di ragazzi in piazza Amendola. Nonostante abbia suonato il clacson per farli spostare, la situazione non si è risolta. Decidendo di scendere dal veicolo e affrontarli, l'uomo è stato invece rapidamente sopraffatto da numerosi ragazzi che lo hanno aggredito fisicamente. Indagano i Carabinieri . Sono state acquisite le immagini della videosorveglianza. Il 45enne ha riportato lievi contusioni ed è stato medicato sul posto.