Movida Avellino, Vecchione (Fi): "Troppi pericoli e pochi controlli" Il coordinamento chiama prefetto e amministrazione

Il coordinamento di Forza Italia ad Avellino, rappresentato dall'avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione, ha affrontato apertamente il problema della movida e della violenza che sembra accompagnarla. Con tono diretto e preoccupato, il coordinamento ha messo in evidenza la necessità di un'azione decisa e concertata per affrontare le sfide poste da questa vivace scena notturna.

"La movida avellinese e la questione della violenza non possono essere ignorate o sottovalutate", ha affermato l'avvocato Vecchione, "Tuttavia, è fondamentale riconoscere che il problema non risiede nei giovani né nel loro desiderio di divertirsi. Il vero problema è l'organizzazione carente e la mancanza di controllo che circondano questi eventi".

L'avvocato Vecchione ha enfatizzato che le manifestazioni sociali e gli eventi di intrattenimento sono senza dubbio apprezzati dalla comunità avellinese, ma ha sollevato interrogativi critici: "Mi rivolgo al caro Prefetto: quali misure stai adottando per prevenire atti di violenza e vandalismo? Al momento, sembra che si stia facendo ben poco. E l'amministrazione comunale non è da meno."

In un richiamo al bisogno di una pianificazione più accurata e di un coordinamento efficace, l'avvocato Vecchione ha dichiarato: "È lodevole ottenere visibilità proclamandosi organizzatori di eventi, ma un'effettiva organizzazione richiede molto di più: sicurezza, luoghi idonei, massicci interventi di forze dell'ordine e attenzione verso i residenti che subiscono gli effetti della movida, poiché spesso si svolge nel cuore del centro storico.

Il coordinamento di Forza Italia Avellino ha lanciato un appello per un aumento delle misure di sicurezza non solo a vantaggio della comunità nel suo complesso, ma in particolare per i giovani che frequentano la movida. "Purtroppo, molti giovani vivono questa vivace scena notturna con l'angoscia che possa accadere qualcosa di spiacevole", ha aggiunto l'avvocato Vecchione.

Rivolgendosi a un incidente recente che ha scosso la città, l'avvocato Vecchione ha ricordato: "Non possiamo dimenticare gli spari avvenuti in viale Italia. Anche se la location cambia, il pericolo persiste. Un maggiore controllo potrebbe probabilmente evitare che la movida debba essere interrotta a causa di incidenti".

Concludendo le dichiarazioni, il coordinamento di Forza Italia Avellino ha sottolineato la necessità di una collaborazione efficace tra le autorità locali, le forze dell'ordine e la comunità al fine di garantire un ambiente sicuro e piacevole per tutti i cittadini. "La sicurezza dei nostri giovani e dei nostri concittadini è una priorità assoluta", ha sottolineato l'avvocato Vecchione. "È tempo di agire in modo deciso e responsabile per preservare l'energia positiva della movida e allo stesso tempo assicurare che le nostre strade siano sicure e libere da violenza."