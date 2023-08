Violenza al centro storico, sopralluogo dei carabinieri, visionati altri video I militari tornano sul posto per l'acquisizione di nuove immagini

I carabinieri di Avellino sono tornati al centro storico, oggi pomeriggio. I militari del Nucleo investigativo del comando provinciale hanno avviato le indagini su quanto avvenuto ieri sera nel cuore della movida. I militari hanno acquisito nuovi video che hanno ripreso la scena della macchina tra la folla e l'aggressione subita dopo dal conducente della vettura.

Ancora poco chiara la dinamica dei fatti: poco dopo la mezzanotte un uomo S. N. di 45 anni, a bordo della sua auto, dopo aver passato via Nappi voleva scendere per Rampa Macello per uscire dal centro storico. Arrivato in piazza Amendola si è trovato davanti a sé un muro di persone e ha iniziato a inveire contro i ragazzi presenti, suonando il clacson della proprio macchina cercando la via d'usicta per tornare a casa.

Alcuni ragazzi per fermarlo hanno iniziato a colpire la sua vettura. Ma l'uomo ha tirato dritto senza preoccuparsi di rischiare di investire chi si trovasse davanti. A quel punto una nuova calca contro l'automobile ha indotto l'uomo a fermarsi. Il 45enne è sceso dall'auto e ha sfidato i ragazzi, ma una decina di loro lo hanno assalito con calci e pugni, facendolo finire a terra e ferendolo al volto. A quel punto sono arrivate le forze dell'ordine, carabinieri e polizia, che hanno fermato l'uomo e stanno cercando di ricostruire l'intera vicenda. Sul posto anche una ambulanza che ha medicato i due ragazzi feriti, colpiti dalla vettura.

"Sono scende di ordinaria follia e violenza - dichiarano il deputato Francesco Emilio Borrelli e il coportavoce provinciale di Europa Verde irpina Luigi Tuccia - a cui purtroppo ci stiamo abituando. La situazione è palesemente fuori controllo e la violenza aumenta ogni giorno di più".