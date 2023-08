Caso Bembo, dall'Anm solidarietà ai magistrati "offesi" dagli striscioni Nei giorni scorsi gli attacchi ai giudici che hanno scarcerato i due indagati per l'omicidio.

"A fronte delle affermazioni contenute in manifesti anche affissi davanti al Tribunale di Avellino, l'Anm - si legge in un documento diramato questa mattina - esprime solidarietà a colleghi raggiunti da generici ed impropri apprezzamenti solo per aver svolto la funzione giudiziaria in vicende oggetto di fisiologici sviluppi nell’ambito delle fasi procedimentali previste dalla legge. I magistrati sono a servizio della giustizia ed il loro operato, basato su conoscenze tecnico-giuridiche, merita doveroso rispetto".

"L’Anm auspica che la manifestazione del pensiero, che può essere espresso anche in maniera critica, non travalichi i ben noti limiti della continenza espressiva e che i luoghi dove sono allocati gli uffici giudiziari e si svolge l’attività della magistratura avellinese, da sempre impegnata nella tutela della legalità e dei diritti dei cittadini, siano idoneamente tutelati al fine di garantire la sicurezza di tutti gli operatori giudiziari".

Il documento è firmato dal Presidente Anm sottosezione di Avellino, Monica d’Agostino e dal segretario Francesca Spella.