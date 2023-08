Ariano, drone con quasi 1 kg di droga si schianta nei pressi del carcere Il carico per ferragosto era pronto per essere consegnato, ma sono stati scoperti

Hanno tentato di recapitare la droga ai detenuti in carcere con un drone di ultimissima generazione. Una scorta di quasi un chilogrammo di hashish, un carico sufficiente per le festività di ferragosto, ma la Polizia di pattuglia in zona è riuscita a sventare il colpo. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi della casa circondariale Campanello di Ariano Irpino.

Il drone, idoneo per struttura e capacità di carico a trasportare tutto il materiale, stava sorvolando i cieli nei pressi della muro perimetrale del carcere quando a un certo punto si è schiantato su un albero. Il velivolo era comandato probabilmente da una notevole distanza. Prontamente intervenuti i poliziotti hanno recuperato il drone con il carico di droga attaccato, e subito sono state avviate le ricerche in zona per individuare i piloti del drone che nel frattempo sono riusciti a fuggire senza lasciare traccia. Le autorità stanno indagando per determinare da dove è partito il velivolo, da chi fosse pilotato e a chi fosse destinato.

Non è la prima volta che accade. Nel 2021, verso fine ottobre, ci fu un altro tentativo di introduzione di droga in carcere attraverso un drone e anche in quella occasione la consegna dall'alto fu sventata dalla Polizia Penitenziaria.

(foto di repertorio)