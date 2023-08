Tragedia sulla Statale, coppia travolta da un'auto: muoiono coniugi di Nusco Comunità nuscana stravolta dal dolore per la morte di Vittorio Biancaniello e sua moglie Lucia

Ancora sangue sulle strade in provincia di Avellino, dove ieri sera, venerdì 11 agosto 2023, si è verificato un incidente mortale in contrada Sant'Antuono, nel territorio di Sant'Angelo dei Lombardi. A perdere la vita: Vittorio Biancaniello e sua moglie Lucia Marino nel tragico impatto. La coppia di Nusco stava attraversando la strada per raggiungere la Festa della Trebbiatura, quando è stata travolta da una vettura in transito. "Siamo distrutti - racconta al telefono il sindaco di Nusco Antonio Iuliano -. La nostra comunità si stringe intorno ai familiari. Ogni casa, ogni famiglia vive personalmente questo dolore straziante. Vittorio e Lucia erano due nuscani, due amici di tutti. Siamo addolorati. Per il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Ora l'intera comunità di Nusco chiede silenzio e preghiere per i nostri Vittorio e Lucia e per tutti i loro familiari e parenti. La mia persona vicinanza ai 4 figli della coppia in questo momento straziante". Vittorio e sua moglie erano due pensionati.. Lui aveva fatto il barbiere, nel suo negozio in piazza a Nusco per anni. Lei casalinga. La morte dei due coniugi nuscani è il secondo incidente mortale in Irpinia Solo poche ore prima a Montefalcione, sulla statale, un ciclista Michele Rinaldi è morto travolto da un camion in galleria sulla statale. Dolore che si aggiunge a dolore in una provincia, che conta tre vittime in pochissime ore.

Alla guida delle vettura che ha travolto la coppia di Nusco, una Fiat Panda, un dipendente di un'azienda dell'area industriale di Morra De Sanctis, a circa tre chilometri dal luogo dell'incidente. Originario di Benevento, stava raggiungendo il posto di lavoro.

La dinamica

L'incidente si è verificato intorno alle 23, quando una coppia di anziani stava attraversando la strada per raggiungere la Festa della Trebbiatura. Il veicolo li ha investiti improvvisamente. L'uomo ha perso la vita sul colpo, mentre la moglie è deceduta durante il tragitto verso l'ospedale locale, nonostante i tempestivi soccorsi e l'intervento dell'ambulanza del 118 e dei carabinieri della locale stazione.

Le autorità locali hanno subito avviato indagini per comprendere la dinamica

Il conducente responsabile dell'incidente si è immediatamente fermato per prestare soccorso e fornire tutte le informazioni necessarie alle autorità.

Nonostante gli sforzi congiunti degli operatori sanitari e delle forze dell'ordine, la gravità dell'incidente ha reso inevitabile il triste esito. Le autorità locali hanno subito avviato indagini approfondite per comprendere l'esatta dinamica dell'incidente e per accertare eventuali responsabilità. La Compagnia dei Carabinieri di Sant'Angelo dei Lombardi è stata incaricata di condurre queste indagini, al fine di fare luce su ciò che è accaduto e di fornire risposte alle famiglie colpite da questa tragedia.