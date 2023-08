Tir di pomodori prende fuoco sull'A16, traffico bloccato in direzione Napoli Disagi spaventosi in direzione Napoli tra Lacedonia e Vallata, a pochi metri dall'area Calaggio Nord

Caos e paura sull'autostrada A16, tra i territori dei comuni di Lacedonia e Vallata, in direzione Napoli. Un tir carico di pomodori ha preso fuoco, paura peril conducente che si è subito fermato e ha allertato i soccorsi. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, gli operatori Anas e la polizia stradale. Il tir ha riversato sulla carreggiato tutto il carico di pomodori.

L'incidente è avvenuto a pochi metri dall'area di Servizio Calaggio Nord. Lungo quel tratto autostradale si sono formate code chilometriche, con vacanzieri e automobiolisti su tutte le furie sono rimasti fermi per ore sotto il sole ad attendere che il traffico defluisse in maniera regolare. Disagi spaventosi in direzione Napoli.