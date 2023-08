Avellino: movida violenta, il sindaco nega ma c'è l'indagine dei carabinieri C'è la denuncia del residente del centro storico vittima del brutale pestaggio: ma che sarà mai?

Nel giorno in cui il sindaco di Avellino Gianluca Festa ribadisce che la movida “qui non è violenta”, senza voler ricordare tutti gli episodi scabrosi che si sono registrati in città da via de Conciliis alla zona del Duomo (con omicidi, ferimenti, spari, denunce e pestaggi), ora bisogna sottolineare che c'è una denuncia per il brutale pestaggio nei confronti di un residente da parte di un branco di ubriachi che avevano bevuto a buon mercato nei locali aperti nella parte antica della città. Il residente 38enne che non riusciva a tornare a casa e che è stato colpito con calci e pugni, ha presentato querela per l’episodio di aggressione che si è verificato tra piazzetta Amendola e via Duomo. Una querela per lesioni personali.

In ogni caso, le indagini dei carabinieri del Comando Provinciale, guidato dal colonnello Domenico Albanese, vanno avanti per cercare di ricostruire con esattezza la sequenza di quanto accaduto. Gli inquirenti stanno valutando anche le immagini riprese dagli smartphone dei presenti e dalle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata della zona.