Avellino, incidente a San Tommaso, troppo gravi le ferite: muore 81enne La donna era rimasta coinvolta con un uomo e un'altra donna nell'impatto in via Due Principati

Non ce l'ha fatta l'anziana 81enne rimasta ferita questa mattina in un grave incidente stradale avvenuto intorno alle ore 12:00 di oggi 14 agosto, a rione San Tommaso sulla SP 88, denominata via Dei Due Principati. Troppo gravi le condizioni della donna trasportata d'urgenza all'ospedale Moscati di Avellino insieme ad altri due feriti, il marito e un'altra donna che era alla guida della seconda autovettura. L'impatto tra le due auto è stato fatale. La signora, Elisa Coluccio di Avellino, purtroppo non ce l'ha fatta, il suo cuore si è fermato poco dopo l'arrivo in ospedale.

Sconcerto e dolore a Rione San Tommaso, il popoloso quartiere di Avellino dove risiedeva la donna deceduta.