Montoro: violenta rissa in un bar, 5 Dacur e locale chiuso per 10 giorni Il provvedimento della Questura di Avellino

Il Questore di Avellino, a conclusione dell’attività istruttoria finalizzata alla verifica dei presupposti per l’irrogazione della misura di prevenzione ha emesso il provvedimento DacUr, (Daspo Willy) a carico di 5 persone, residenti tra il Comune di Montoro e Solofra, poiché indagati allo stato delle indagini per il reato di rissa avvenuta all’interno di un bar sito nella centrale piazza di Montoro.

L’episodio risale alla fine dello scorso mese di giugno allorquando perveniva alla locale stazione dei Carabinieri segnalazione di una violenta rissa in atto, operata da un gruppo di giovani, conclusasi pochi minuti prima del tempestivo intervento dei militari dell’Arma. Tuttavia i primi accertamenti effettuati sul posto e successivamente la visione delle immagini del sistema di video sorveglianza, acquisite dai militari dell’Arma, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’evento, che aveva provocato tra l’altro il danneggiamento di alcune sedie e la rottura di un espositore da banco, nonché di identificare i protagonisti della vicenda, alcuni dei quali, risultati con pregiudizi di polizia a carico. Questi ultimi venivano denunciati in stato di libertà dagli stessi militari alla Procura della Repubblica di Avellino.

Il Questore di Avellino, a seguito di proposta dell’Arma dei Carabinieri e dopo aver disposto la chiusura del locale per un periodo di 10 giorni, ha emesso il provvedimento nei confronti dei 5 soggetti vietando loro di accedere o stazionare nelle immediate vicinanze del locale per la durata di un anno.