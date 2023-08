Avellino, ladri senza scrupoli: "Rubata anche l'urna con le ceneri di mia madre" È successo in via Ferrante. Proprietari sotto choc: urna ritrovata poi in via Pennini

È stata ritrovata il giorno dopo il furto, messo a segno in via Ferrante ad Avellino, l'urna cineraria che conteneva le ceneri della madre morta, di una 46enne vittima di ladri senza scrupoli ad Avellino.

Ladri scatenati nei giorni di festa

I poliziotti hanno recuperato l'urna in zona Contrada Pennini, a svariate centinaia di metri dall'appartamento in via Lorenzo Ferrante, in cui ladri hanno messo a segno l'ennesimo furto, nella lunga notte di Ferragosto in cui le segnalazioni di colpi messi a segno e tentativi di furto in casa sono state svariate.

Il ritrovamento

A ritrovare l'oggetto sono stati i poliziotti, che erano allertati dalla 46enne, proprietaria di casa e vittima dei banditi. La notte del 15 agosto la donna, una volta rientrata a con suo figlio si è subito resa conto della presenza in casa di estranei.

Spaventata ha chiesto subito aiuto. I ladri rapidamente si sono dati alla fuga scappando da una finestra della casa, ubicata al primo piano di un popoloso condominio, a pochi passi dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Avellino.

I malviventi,.dopo aver messo a soqquadro l'intero appartamento, hanno portato via l'argenteria e qualche gioiello. Ma non solo. I banditi hanno deciso di trafugare anche l'urna cineraria , con all'interno le ceneri della madre della proprietaria di casa morta. "Un gesto che non trova giustificazione di sorta- spiega la 46enne -. Siamo rimasti traumatizzati da quanto accaduto. Si tratta di persone senza scrupoli e pronte a tutto. Non ci spieghiamo perché siano arrivati a tanto. È assurdo pensare che esistano persone in grado di privare una famiglia dell'unico ricordo della persona più cara". Fortunatamente l'urna, che non è nata aperta dai malviventi , ed è stata ritrovata e restituita alla signora . Con buona probabilità i ladri l'hanno lanciata dall'auto in corsa durante la fuga, disfacendosene rapidamente. Un magro bottino quello raccomolato dai ladri. Indagano gli angeli di polizia. Intanto continua senza sosta l'ondata di furti ad Avellino. Nelle notti del 15 e 16 agosto ladri scatenati anche a contrada Archi, Amoretta e parco San Nicola. I furti vengono messi a segno rapidamente tra appartamenti e ville, anche quando in casa sono presenti i proprietari. Le forze dell'ordine hanno implementato i controlli tra centro e periferia del capoluogo irpino.