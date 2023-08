Accoltellato da ubriaco durante una lite: dimesso dall'ospedale 47enne Dimesso dal Moscati il 47enne di Borgo Ferrovia è tornato a casa

E’ in programma per oggi l’interrogatorio di convalida di arresto del 31enne di Atripalda, accusato di aver colpito con tre pugnalate un 47enne di Avellino. Il 47enne è stato dimesso ieri dall'Ospedale Moscati di Avellino, dove era stato trasportato in serie condizioni.

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di venerdì, nei pressi del parco delle Acacie di Atripalda, al culmine di una lite scaturita da futili motivi, 31enne di Atripalda, in preda ai fumi dell’alcool, avrebbe colpito con un coltello, in varie parti del corpo, il 47enne avellinese. Il tempestivo intervento di una pattuglia della Sezione Radiomobile e della Stazione di Avellino allertati dagli avventori di un bar ha consentito l'arresto in flagranza di reato del presunto responsabile e il sequestro dell'arma bianca utilizzata per il delitto.L’indagato, attualmente detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino. Nella giornata di oggi, appunto il 31enne di Avellino affronterà l’udienza di convalida dell’arresto davanti al Gip del Tribunale di Avellino, il Giudice Paolo Cassano, con la difesa fornita dall’avvocato Alfonso Maria Chieffo.

Il presunto responsabile è un 31enne del posto, arrestato e ora accusato di tentato omicidio.